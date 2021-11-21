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رغم عرضة على شاهد.. «العارف» لأحمد عز مازال متصدرًا لإيرادات السينما المصرية

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رغم عرضة على شاهد.. «العارف» لأحمد عز مازال متصدرًا لإيرادات السينما المصرية رغم عرضة على شاهد.. «العارف» لأحمد عز مازال متصدرًا لإيرادات السينما المصرية

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عرض خلال الساعات الماضية فيلم «العارف.. عودة يونس» بطولة النجم أحمد عز عبر منصة شاهد vip، محققًا أعلي المشاهدات عبر المنصة التي تنتمي لمجموعة mbc.

وبعد عرض الفيلم عبر منصة شاهد مازال العمل في دار العرض المصرية حيث يحقق يوميًا إيرادات تجعلة متربعًا على صدارة إيرادات السينما المصرية حيث حقق أمس إيردات وصلت لـ25 ألف و760 جنية، ليحقق مجموع إيرادات منذ طرحه من 18 أسبوع 63 مليون جنية ليعتبر الفيلم الأعلي تحقيقًا للإيرادات منذ جائحة فيروس كوفيد 19 خلال العامين الماضيين، حيث يأتي بعده في الأفلام المطروحة فيلم «النمس والأنس» لمحمد هنيدي محققًا 58 مليون جنية، وفيلم مش أنا بطولة تامر حسني محققًا 46 مليون جنية ورابعًا فيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» بطولة كريم عبدالعزيز محققًا 42 مليون جنية.

ويعتبر النجم أحمد عز هو الفنان الأعلي تحقيقًا للإيرادات خلال الفترة الماضية السينما المصرية فمن قبلها حقق فيلمه «ولاد رزق» الجزء الثاني رقمًا قياسيًا في تاريخ إيرادات متخطيًا الـ100 مليون جنية، ليعود بعدها بفيلم العارف بعد فترة انتكاسة للسينما المصرية ويفتتح شريط الأعلي إيردات مرة أخرى.

على جانب أخر ينتظر النجم أحمد عز عرض عدد من الأعمال السينمائية خلال الفترة المقبلة منها فيلم «الجريمة» للمخرج الكبير شريف عرفة، وفيلم «كيرة والجن» عن رواية 1919، ويشاركة البطولة كريم عبدالعزيز.

المصرى اليوم

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