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"الجبير" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية هولندا

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"الجبير" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية هولندا "الجبير" يبحث أوجه التعاون الثنائي مع نائب وزير خارجية هولندا
تبادلا وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، في مقر الوزارة بالرياض، اليوم، نائب وزير الخارجية والمدير العام للشؤون السياسية في وزارة خارجية مملكة هولندا تايس فان در بلاس.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون الثنائي المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها على الأصعدة كافة بما يخدم تطلعات البلدين والشعبين الصديقين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية سلطان بن فهد الخزيم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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