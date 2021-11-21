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أمير الباحة يدشن أعمال قوة أمن المنشآت بالمنطقة

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خلال استقباله "البارقي" وتهنئته بالتعيين

أمير الباحة يدشن أعمال قوة أمن المنشآت بالمنطقة

استقبل أمير منطقة الباحة، الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، بمكتبه بديوان الامارة اليوم الأحد، قائد قوة أمن المنشآت بمنطقة الباحة، العقيد الحسين أبو عائض البارقي، والذي صدر قرار تعيينه مؤخراً .

وهنأ أمير منطقة الباحة في بداية اللقاء العقيد "البارقي" على هذه الثقة الكريمة متمنياً له التوفيق، ومؤكداً في الوقت ذاته على أهمية تواجد قوة أمن المنشآت، والدور الكبير الذي تقدمه، ثم دشن أعمال القوة بالمنطقة.

من جانبه أعرب العقيد "البارقي" عن عظيم شكره وتقديره لأمير المنطقة على توجيهاته السديدة التي تسهم -بإذن الله- في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمقيمين، مؤكداً على حرصه وجميع العاملين في قوة أمن المنشآت على بذل المزيد من الجهود بما يحقق التطلعات .

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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