مفاجأة.. فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك

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نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:23 صباحاً
هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:23 صباحاً
عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي»
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الأحد 28 نوفمبر 2021 01:07 صباحاً
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة»
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:51 صباحاً
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:50 صباحاً
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا
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الأحد 28 نوفمبر 2021 12:35 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
مفاجأة.. فرجانى ساسى يقترب من العودة للدوري المصري بعيداً عن بوابة الزمالك
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 21 نوفمبر 2021 02:57 مساءً
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