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اختراع مذهل: شريحة في ملابسك للتواصل مع أجهزتك الإلكترونية

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اختراع مذهل: شريحة في ملابسك للتواصل مع أجهزتك الإلكترونية اختراع مذهل: شريحة في ملابسك للتواصل مع أجهزتك الإلكترونية

اختراع مذهل: شريحة في ملابسك للتواصل مع أجهزتك الإلكترونية

تخيل أن محرك سيارتك يبدأ في العمل بمجرد أن تقترب منها، أو أنك ترتدي سترة داخل مستشفى تقيس الضغط والسكر بشكل مستمر، أصبحت هذه الأفكار الخيالية واقعا نعيشه بفضل تقنية جديدة يطلق عليها "الشبكة المحيطة بالجسم".

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، تعتمد هذه التقنية على نوعية من الألياف الصناعية التي ابتكرها فريق من المهندسين بجامعة كاليفورنيا إيرفين الأمريكية.

وفي دراسة أوردتها الدورية العلمية "نيتشر إلكترونيكس"، أوضح فريق الدراسة بكلية الهندسة في جامعة كاليفورنيا أن الالياف الجديدة مرنة ويمكن تثبيتها داخل نسيج الملابس، بحيث تصنع لاسلكية دون الحاجة إلى بطاريات؛ من أجل التواصل بشكل رقمي مع الأجهزة الإلكترونية القريبة.

ونقل الموقع الإلكتروني "فيز دوت أورج" المتخصص في التكنولوجيا عن الباحث بيتر تسانج المتخصص في مجال الهندسة الكهربائية وعلوم الكمبيوتر قوله: "على غرار ما يحدث عندما تضع هاتفك المحمول على جهاز القارئ الإلكتروني لدفع قيمة مشترياتك، فإن تقنية الألياف الجديدة تعمل بنفس الفكرة، ولكننا نجحنا في تمديد مدى الشبكة بشكل ملموس".

وأوضح: "يمكنك أن تحتفظ بهاتفك داخل جيبك، وتقوم بتمرير السترة بجوار قطعة ثياب أخرى، أو جهاز قارئ إلكتروني، وفي هذه الحالة سوف يتم تبادل البيانات بين القطعتين".

وحسب صحيفة "الإمارات اليوم"، يؤكد أمير حسين حاجي رئيس فريق الدراسة أن الابتكار الجديد يسمح لمن يرتدي الثياب المجهزة بالألياف الجديدة بالتواصل رقميا مع الأجهزة الإلكترونية القريبة، والقيام بعمليات دفع بلمسة واحدة أو تحريك أكمام السترة على سبيل المثال.

وأضاف أن المواد المستخدمة في صناعة هذه الألياف رخيصة التكلفة وسهلة في التصنيع ويمكن تشكيلها بكل يسر، وبالتالي يمكن انتاجها بأشكال وأطوال مختلفة، كما يمكن تثبيتها داخل الثياب التقليدية للمستخدم دون الحاجة إلى شراء ملابس خاصة لهذا الغرض.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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