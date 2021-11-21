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"الجلاجل": تبنّي تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة

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"الجلاجل": تبنّي تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة "الجلاجل": تبنّي تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة يعكس الدور الريادي للمملكة
قال: يجسد تميزنا في التعامل مع جائحة كورونا واستفادتنا المثلى من التقنيات الحديثة

أكد وزير الصحة رئيس المجلس الصحي السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أن تبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة، يعكس الدور الريادي للمملكة في جميع المحافل الدولية والإقليمية وعلى مختلف الأصعدة، ويجسد تميز المملكة في التعامل مع جائحة كورونا واستفادتها المثلى من التقنيات الرقمية الحديثة، فخلال جائحة كورونا كانت التقنيات الرقمية أحد أهم ممكنات التعامل مع الجائحة، حيث تم إطلاق أول خريطة تفاعلية لبيانات كورونا لتوفير الإحصائيات الدقيقة، وكذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل تلك البيانات التي مكنت من أخذ القرارات الإستراتيجية الوطنية.
وقال في كلمته التي ألقاها اليوم خلال افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة الرقمية الدولي (HIMSS) "عبر الشبكة الافتراضية": "إن مؤتمر همس 2021 يتضمن العديد من الأهداف لعل من أبرزها بحث التحديات الراهنة والرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة في مجال الرعاية الصحية على المستويين الإقليمي والدولي، وإبراز الدور بأهمية تقنية المعلومات الصحية، ودورها المؤثر في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات، والاستخدام الأمثل للموارد، وبلا شك فإن مشاركة نخبة متميزة من العلماء والمختصين في هذا المجال ستُثري بإذن الله هذا الملتقى بأفكار وخبرات ترفد الجهود المبذولة وتدعم مسيرة العمل في مجال التقنية".
وأشار إلى البدء في تنفيذ خطط مبتكرة لتطوير النظام الصحي في المملكة، شملت بناء خطة التحول الصحي في مختلف محاورها وتصميم برامج حوكمة وتمويل وتقديم الخدمات الصحية، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية وبما يتماشى مع برنامج التحول الوطني ورؤية المملكة 2030، حيث تعد الصحة الرقمية شريكاً محورياً للتحول في القطاع الصحي.
من جهته قال الأمين العام للمجلس الصحي السعودي الدكتور نهار بن مزكي العازمي: "إن إقامة هذا المؤتمر تأتي لإتمام الدور الذي يقوم به المجلس بالعمل على وضع وإقرار سياسة التنسيق والتكامل بين جميع الجهات المختصة والنهوض النوعي بخدمات الرعاية الصحية، ومناقشة التحديات الراهنة في المجال الصحي وطرح الرؤى والأفكار حول الخطط المستقبلية والحلول المحتملة للقطاع الصحي على المستويين الإقليمي والدولي، مضيفاً أنه سيتم خلال المؤتمر تبادل المعرفة والتجارب والخبرات في جلسات متنوعة وحوارات عالمية عن التحديات التي تواجه النظم الصحية والحلول المتاحة لتطويرها، وتسخير الصحة الرقمية لبناء استجابات فعالة للأوبئة المستقبلية، وكذلك الاستفادة من البيانات والتكنولوجيا لتعزيز إدارة صحة السكان في هذه الفترة التي نشهد فيها الكثير من التحولات الإستراتيجية في القطاع الصحي، خصوصاً ما بعد جائحة كوفيد- 19؛ بتبني تقنيات الصحة الرقمية كمعايير جديدة، وإبراز دورها الفعال وإسهاماتها في الارتقاء بجودة الرعاية الصحية لجميع المستفيدين منها.
وأفاد الدكتور العازمي؛ أنه سيتم بحث التعاون لتطوير أنظمة قياس نضج الأنظمة الصحية في المملكة كأول تعاون من نوعه في العالم مع (HIMSS)، بالإضافة إلى تطوير وتنمية القوى العاملة في مجال الصحة الرقمية وإبراز جهود المملكة في التطور الرقمي الصحي من خلال قنوات همس المختلفة.
بدوره قال مدير عام المركز الوطني للمعلومات الصحية الأستاذ وليد الباهلي؛ إن احتضان المملكة لهذا المؤتمر الافتراضي يأتي استشعاراً بأهمية الصحة الرقمية والحلول التي تقدمها لمواجهة التحديات في القطاع الصحي في المملكة والدول الأخرى حول العالم، ومنها الاستدامة المالية؛ نظراً للارتفاع المطرد في تكلفة الخدمات الصحية، وندرة الكادر الصحي، وعبء الرعاية مع ازدياد نسب الأمراض المزمنة، وصعوبة الوصول للخدمات الصحية، مضيفاً أن هذه التحديات تشكل نقطة انطلاق بخطط طموحة ومبتكرة لإعادة هيكلة وتطوير النظام الصحي باستخدام التقنيات الحديثة، لتقديم الخدمات الصحية الرقمية ومواكبة أفضل الممارسات العالمية الناجحة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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