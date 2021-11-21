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البيت الأبيض: توفير لقاحات كورونا للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات

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البيت الأبيض: توفير لقاحات كورونا للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات البيت الأبيض: توفير لقاحات كورونا للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر حتى 5 سنوات

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قال كبير مستشاري البيت الأبيض في المجال الطبي ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية الأمريكي الدكتور أنتوتي فاوتشي؛ أنه سيتم توفير لقاحات «كوفيد-19» للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات العام المقبل.

وأضاف فاوتشي «نأمل في غضون فترة زمنية قصيرة أن يكون اللقاح جاهزاً ومتاحاً، من المحتمل أن تكون بداية العام المقبل في عام 2022 أو في الربع الأول من ذات العام، في الوقت الحالي نجري مزيداً من التجارب السريرية بحذر.

وكانت قد تحدثت تقارير أمريكية عن مصادر في شركة فايزر «إن النتائج السريرية للرضّع والأطفال من عمر 6 أشهر إلى 5 سنوات على وشك الانتهاء، وينتظر أن تتقدم الشركة كحد أقصى في شهر ديسمبر للحصول على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية على اللقاح لهذه الفئة العمرية.

وفي وقت سابق وافقت أمريكا على تلقيح الأطفال من عمر 5 إلى 11 عاماً بعد أن تمّت الموافقة عليه من قِبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

المصرى اليوم

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