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إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية

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إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية إزالة 590 حالة تعد على أملاك الدولة والأرض الزراعية

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أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انتظام سير العمل في المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 لإزالة التعديات، تحت إشراف اللجنة العليا لاستراد أراضى الدولة،ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب،من خلال إزالة كافة صور التعديات، في إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضى الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف

وأضاف المحافظ في بيان، اليوم الأحد، إزالة 8 حالات تعد بواقع (7حالات على مساحة 6790 متر أرض ولاية أوقاف الأزهر، وحالة تعد على مساحة 3 قراريط أرض زراعية)، ليصل إجمالي ما تم إزالته إلى 590 حالة «منذ بدء حملات المرحلة الثالثة في 6 نوفمبر الجاري وحتى صباح اليوم»، لافتًا إلى تكليفاته باستمرار التنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى المعد بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة يتم تنفيذها على 3 مراحل متتالية على مدار أشهر:سبتمبر،أكتوبر ونوفمبر ،والتي بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 13 سبتمبر الماضى حتى 3 أكتوبر الماضى ،فالمرحلة الثانية من 11 إلى 29 أكتوبر الماضى، فيما تختتم الموجة بالمرحلة الثالثة «الحالية» والتي تستمر حتى 26 الشهر الجاري.

- صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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