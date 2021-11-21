إنفانتينو: مونديال 2022 فرصة للتقارب بين الشعوب على اختلاف ثقافاتهم

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تنطلق بطولة كأس العالم 2022 الأولى من نوعها في الشرق الأوسط يوم 21 نوفمبر 2022، حيث ستتنافس أفضل المنتخبات الوطنية العالمية في قطر، وسيكون هذا الحدث مختلفاً عن سابقيه، إذ سيُتيح للجماهير فرصة اكتشاف ثقافة البلد المضيف وحضور أكثر من مباراة واحدة في اليوم الواحد خلال مرحلة المجموعات.

من جانبه قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم في تصريحات نقلها الموقع الرسمي اليوم: سنستمتع بتواجدنا معا في مكان واحد، وسيستمتّع مشجعو كرة القدم بمشاهد راقية الجودة على ثمانية من أحدث الاستادات، فنحن نتطلع إلى هذه الفرصة التي ستقرب بين الناس على اختلاف ثقافاتهم.

وأضاف: أنا أرى بلداً يستعد للترحيب بكل مشجع من العالم بأسره، كما أراه يسعى جاهداً في البحث عن كل ما يمكن تطويره حتى يسد كل ثغرة يراها باتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين في مختلف المجالات، خاصة المتعلقة منها بحقوق الإنسان ورعاية العمال.

وستنطلق أولى مباريات كأس العالم قطر ٢٠٢٢ على استاد البيت المدهش في تصميمه، والذي سيتم افتتاحه في الأيام القليلة القادمة عندما تواجه قطر البحرين في المباراة الافتتاحية لكأس العرب بقطر، كما سيفتح استاد 974 (راس أبوعبود) ذا التصميم المبدع أبوابه للمرة الأولى في نفس اليوم، ولن يتخلف عنهما إلا مسرح واحد فقط من مسارح كأس العالم الثمانية- استاد لوسيل- الذي سيتم افتتاحه مطلع العام القادم.

من جانبه أعرب الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث حسن الذوادي عن سعادته باقتراب انطلاق البطولة، خاصة مؤكدا أن البطولة على الطريق الصحيح وأنها ستضع معايير جديدة للتنمية الاجتماعية والبشرية والاقتصادية والبيئية، فهي بطولة ستبقى خالدة في الأذهان بإبداعها واستدامتها والتغيير الإيجابي الذي ستُحدثه.

وأضاف الذوادي قائلا: ستغيّر تجارب الوافدين لأول مرة من جميع أنحاء العالم لزيارة الشرق الأوسط مجرى الحياة، وستكون لحظة خاصة وفريدة من نوعها لقطر بصفتها الدولة المضيفة، فبعد 11 عامًا من العمل الجاد والتقدم المستمر، نجد أنفسنا في المسار الصحيح نحو تنظيم أول كأس عالم في المنطقة، ومما لا شك فيه أنها ستترك إرثًا عميقًا لقطر والمنطقة والعالم بأسره.