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رفع أثار الأمطار من شوارع الجيزة .. والمحافظ يكلف رؤساء الأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة

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رفع أثار الأمطار من شوارع الجيزة .. والمحافظ يكلف رؤساء الأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة رفع أثار الأمطار من شوارع الجيزة .. والمحافظ يكلف رؤساء الأحياء بمراجعة أعمدة الإنارة

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تمكنت محافظة الجيزة من إزالة أثار هطول الأمطار من الشوارع والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بعد نشر فرق ومعدات شفط مياه الأمطار.

وقاد اللواء أحمد راشد ، محافظ الجيزة عمليات ازالة مياه الأمطار من الشوارع خلال جولاته بأحياء الهرم والعمرانية وجنوب الجيزة والدقى والعجوزة والطالبية وبولاق الدكرور ومحور 26 يوليو وسفنكس وأحمد عرابي وميدان الرماية وطريق إسكندرية الصحراوي ومحور محمد أنور السادات

وأوضح أنه تم التجهيز المسبق لمواجهة موجات تقلبات الطقس بتطهير مصارف مياه الأمطار وتجهيز المعدات وإعداد خطط المواجهة السريعة إلى جانب تقسيم الأحياء والمراكز لقطاعات وتكليف مسئول عن كل قطاع لسرعة التعامل مع الامطار.

وكلف رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والوحدات المحلية بالتواجد الميدانى بالشوارع، على مدار اليوم، لمتابعة عمليات شفط مياه الامطار أولًا بأول، وتمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار، وعدم تعطيل الحركة المرورية بالشوارع .

كما كلف بمراجعة دورية لحاله أعمدة الانارة وتغطية أي كابلات ومصادر كهربائية وبالوعات صرف الأمطار حفاظا على السلامه العامة مع رفع حاله الاستعداد للتحرك الفوري لفرق الشفط .

المصرى اليوم

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