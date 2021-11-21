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فرجاني ساسي ينتظر انتخابات للعودة

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فرجاني ساسي ينتظر انتخابات الزمالك للعودة فرجاني ساسي ينتظر انتخابات للعودة

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كشف مصدر مقرب من الدولي التونسي فرجاني ساسي، لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الدحيل القطري، موقفه من العودة مرة أخرى إلى صفوف نادى .

وكانت تقارير قد أكدت وجود رغبة لدى إدارة الدحيل في الاستغناء عن فرجاني ساسي سواء في الشتاء القادم أو بنهاية الموسم، لعدم ظهوره بالمستوى المعهود منذ انتقاله إليه مطلع الموسم الجاري.

وعلمت «المصري اليوم»، أن ساسي ينتظر انتخابات الزمالك المقبلة المقرر لها في يناير المقبل، من أجل العودة مرة أخرى إلى صفوف القلعة البيضاء في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وكان الزمالك قد تم حرمانه من فترتي قيد من جانب الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا».

المصرى اليوم

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