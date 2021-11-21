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مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

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مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين مجلس الشيوخ يوافق مبدئيًا على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين

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وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة المنعقدة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، من حيث المبدأ، على مسروعةقانون رعاية حقوق المسنين.

أكد النائب محمد عبدالعليم الشيخ، أن مشروع قانون حقوق المسنين يمثل الوفاء لكبار السن مطالبًا تشديد عقوبة عقوق الوالدين، لاسيما أنه أمر جلل وخطير، ويهدد الامن والسلم الاجتماعي والاخلاقي والديني.

من جانبه أكد النائب أبوسريع إمام، أهمية مشروع القانون مطالبا بزيادة دور المسنين المجانية، مشيراً إلى أن حجم دور الضيافة والمسنين يقدر بنحو 77، منهم 16 فقط مجاني على مستوي الجمهورية، وطالب بتخفيض الحد الأقصي للقيمة المقررة مقابل خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن لمحل سكنه.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس المنعقدة الآن والتي تناقش تقريـر اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجـان الصحة والسكان، الشباب والرياضة، التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيـا المعلومات، الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع القانون المقدم من بإصدار قانون حقوق المسنين، ومشروع القانون المقدم من النائب عبدالهادي القصبي وعشر عدد أعضاء مجلس النواب في ذات الشأن.

المصرى اليوم

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