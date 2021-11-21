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نشوب حريق بحظيرتين مواشي في قرية ألخياري بأبو قرقاص في المنيا

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نشوب حريق بحظيرتين مواشي في قرية ألخياري بأبو قرقاص في المنيا نشوب حريق بحظيرتين مواشي في قرية ألخياري بأبو قرقاص في المنيا

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نشب حريق هائل بحظيرتين مواشي بقرية ألخياري التابعة لمركز أبوقرقاص، جنوب المنيا، دون أضرار بشرية .

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بحظيرتين مواشي ، ملك كلا من سيد عبد الله عبد السلام، وشقيقة محمد ، مقيمان بقرية ألخياري بمركزي أبوقرقاص جنوب المنيا. بسبب عقب سيجارة .

انتقل فريق الحماية المدنية الي القرية، وتم إخماد الحريق، ومنع امتداده الي المناطق المجاورة، دون أضرار بشرية . بينما تسبب في تلفيات الحظيرتين .

إزالة آثار حريق معرض طهطا - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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