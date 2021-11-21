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«المؤلفين والملحنين» تساند «الموسيقيين» في قرار وقف 19 من مطربي المهرجانات

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«المؤلفين والملحنين» تساند «الموسيقيين» في قرار وقف 19 من مطربي المهرجانات «المؤلفين والملحنين» تساند «الموسيقيين» في قرار وقف 19 من مطربي المهرجانات

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أصدرت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية «الساسيرو» بيانا تعلن فيه رفضها الكامل لكافة أنواع الابتذال الفني ودعمها لحرية الإبداع في الأزمة المثارة حاليا داخل اروقة نقابة المهن الموسيقية.

جاء بيان جمعية المؤلفين والملحنين كالتالي «إن جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين رغم دعمها الكامل لحرية الإبداع تعلن رفضها الكامل للإبتذال بكل أنواعه، كما تعتبر القرار الصادر من نقابة الموسيقيين بوقف بعض الأصوات بموجب رأي لجنة متخصصة، هو قرار نقابي ومهني لنقابة تدافع عن مصالح أعضائها، ودون الدخول في سجالات حول (من مع ومن ضد) نذكر بأننا أعلنا من قبل أننا لسنا ضد أي شكل من أشكال الغناء مهما زاد أو قل حجم خروجه عن المألوف وما زلنا عند هذا الموقف، لكننا ضد الإبتذال في الكلمات على طول الخط وضد المصادرة أيضا.

وأضاف البيان «نري أنه قد جاء الوقت لتضافر الجهود بين نقابة الموسيقيين وجمعية المؤلفين والملحنين وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية وجاهزون لذلك، لبلورة موقف موحد وخطاب مشترك يرفع لرئاسة مجلس الوزراء لمحاصرة كل محتوي مبتذل، أو مسروق، أو تم نشره دون أن يمر على جهاز الرقابة على المصنفات الفنية- وكلها جرائم يعاقب عليها القانون- وننبه أنه قد جاء الوقت لبدأ هذا التضافر فورا ليكون حائط الصد الحقيقي والحل الناجز للوقوف في وجه الإبتذالات والسرقات، مع حفظ حق كل فنان إبتعد عن الإبتذال وأحترم القانون في التواجد على الساحة، وهو مامن شأنه أن يعطي كل زي حق حقه وكل موهوب فرصته ويسهم في خلق بيئة تحافظ على الذوق دون وصاية، ودون خلط قد يكلف مجتمعنا ومواهبنا الحقيقية ثمنا باهظا، وفي النهاية نؤكد أن يدنا الممدودة للوقوف في وجه الإبتذال مع النقابة والرقابة -هي نفسها- اليد الممدودة للوقوف خلف كل من إبتعد عنه أيا ما كان شكل ما يقدمه».

المصرى اليوم

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