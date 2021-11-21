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"الصندوق العقاري" ينظم حملة "تشجير" بالتعاون مع أمانة الرياض

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"الصندوق العقاري" ينظم حملة "تشجير" بالتعاون مع أمانة الرياض "الصندوق العقاري" ينظم حملة "تشجير" بالتعاون مع أمانة الرياض
على مدى يومين.. وبمشاركة أكثر من 100 موظف وعدد من الأسر

نظم صندوق التنمية العقارية، حملة "تشجير" في حدائق شمال مدينة الرياض؛ ضمن مبادراتها للمسؤولية المجتمعية بالتعاون مع الإدارة العامة للحدائق بأمانة منطقة الرياض.
وتأتي الحملة التي شارك فيها الرئيس التنفيذي للصندوق منصور بن ماضي ونواب الرئيس وأكثر من 100 موظف من منسوبي ومنسوبات "الصندوق العقاري" على مدى يومين، وبمشاركة عدد من الأسر في حديقة الربيع الشرقي وحديقة الملقا الثانية شمال الرياض، للمشاركة في تحقيق مستهدفات مبادرة " خضراء"، الهادفة إلى زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء مناطق المملكة، وإعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي بما يسهم في تحسين جودة الحياة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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