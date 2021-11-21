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بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

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بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي بحجم تعاملات 4 ملايين جنيه.. ضبط مواطن بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالاشتراك مع آخر بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبى بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول للعمل بها وآخر بسوهاج بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وقيامه بالاتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التي يقومون بشرائها من تلك الدولة أو بعض الدول الأخرى بالعملة الأجنبية مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع في حساب الثانى بالعملة المصرية بالبريد وهو ما يعرف بنظام المقاصة، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية، وذلك مقابل عمولة مالية فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى 4 ملايين جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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