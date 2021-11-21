حملة أمنية بالقليوبية لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

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شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 15 قطعة سلاح نارى وأبيض، و15 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 20 متهما لـ10منهم معلومات جنائية.

كما تم ضبط 5 متهمين هاربين ومطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا مختلفة، وتنفيذ 7362 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استمرار الحملات.