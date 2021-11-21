مصرع طالب وإصابة سائق في حادث تصادم بطريق الصعيد في المنيا

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لقي طالب مصرعه، فيما أصيب سائق، في حادث تصادم بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بحادث تصادم سيارة 3748 ت ن س، نصف نقل، بآخري رقم «5793 ى د ج»، نقل بمقطورة، 6451 ى ق ج، نقل، نتيجة تصادم النقل من السيارة الأولي من الخلف، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام مركز ملوي جنوب المنيا.

تسبب الحادث في وفاة محمود محمد على، 23 سنه، طالب ومقيم بالبحيرة، واصابة صبري حسن محمد، 45 سنة، سائق، ومقيم بمحافظة البحيرة.

تم نقل المصاب والمتوفى إلى مستشفي ملوي العام، والتحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة .