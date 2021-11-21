نواب تنسيقية شباب الأحزاب في مجلس الشيوخ ينعون زميلهم «أحمد زيدان»

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى عدد من النواب أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ ،زميلهم النائب احمد زيدان عضو مجلس النواب والذى رحل عن عالمنا الأسبوع الماضى بعد صراع مع المرض

وبدأ على النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين التأثر من رحيل زميله النائب أحمد زيدان والذى غيبهه الموت.

وقدم «القط» الشكر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وكل من ساعد في محاولة لأنقاذ حياة المغفور له أحمد زيدان بسبب مرضه الشديد .استطرد قائلا: لا ننسى ابدا من واسانا ووقف معنا وجانبنا ولا ننسى من تغافل عنا .

وقال الدكتور محمد عمارة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين،:«فقدنا شابا الشاب حقق وحفر اسمه في عالم السياسة وكان برهان لجيل كامل وإرادة سياسية وخير برهان على طهارة اليد ،فكان يثرى كل مجلس بالعلم ،ورحمه الله عليه ونلقاه في الجنة».

وأعلن نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلس الشيوخ موافقتهم على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين .