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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع لجنة المنشآت

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رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع لجنة المنشآت رئيس جامعة بني سويف يرأس اجتماع لجنة المنشآت

ترأس الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، اليوم الأحد، اجتماع لجنة المنشآت بحضور الدكتور جمال عبدالرحمن نائب رئيس الجامعة لقطاع التعليم والطلاب، والدكتور سامح المراغي نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع، والدكتور أحمد محمد حسن عميد كلية الهندسة، ومحمد سليم أمين عام الجامعة، ومدير وحدة الاستشارات والمستشار المالي وأعضاء اللجنة.

وخلال الاجتماع، وافقت اللجنة على إنشاء مبنى جديد لكلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية وذلك في إطار الخطة الاستثمارية الجديدة للجامعة، ووجه رئيس الجامعة بالبدء في تصميم مباني جديدة لكليات الطب والخدمة الاجتماعية والعلوم وطب الفم والأسنان.

كما وافقت اللجنة على تخصيص مبنى المطبعة القديمة إلى كلية العلوم مع وضع آلية للاستخدام، وتشكيل لجنة فحص من وحدة الاستشارات والإدارة الهندسية لفحص مجمع حمامات السباحة التابع لكلية التربية الرياضية.

المصرى اليوم

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