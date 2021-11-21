أخبار عاجلة

نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم -
هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي -
عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري -
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو) -
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي» -
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

انطلاق دورة تدريبية لـ الفرق الطبية ببني سويف على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR )

Print
انطلاق دورة تدريبية لـ الفرق الطبية ببني سويف على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR ) انطلاق دورة تدريبية لـ الفرق الطبية ببني سويف على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR )

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظم فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف برنامجاً تدريبياً ،على طرق وآليات الإنعاش القلب الرئوي (CPR)، والذي عقد على مدار يوم واحد، وشارك فيه 163 من الأطقم الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة.

وأوضح مدير فرع الهيئة، إن البرنامج استهدف فئتي الأطباء والتمريض بواقع (12 طبيباً + 151 من أطقم التمريض )، لتدريبهم على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، بجانب التركيز على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب، بجانب التدريب على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

كما تضمن البرنامج التدريبي عقد ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكى الطبيعة البشرية، ويشمل البرنامج التدريبي لإنعاش القلب الرئوي (CPR) استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة من البرنامج إكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمي الرعاية الطبية من أهمية الإنعاش القلبي الرئوي والإزالة المبكرة لرجفان القلب بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الاختناق،وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة في الدقائق الأولى لحين وصول الخدمات الطبية الطارئة، حيث تم تدريب المشاركون على كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم

نادر السيد: لم أندم على اللعب للأهلي .. وتعرضت للظلم

هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي

هبة رشوان توفيق: والدي ما زال يحب أختي أية وكل ما نملكة من مال بفضل الله ووالدي

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)

مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو)