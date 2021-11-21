انطلاق دورة تدريبية لـ الفرق الطبية ببني سويف على الإنعاش القلبي الرئوي (CPR )

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نظم فرع هيئة التأمين الصحي ببني سويف برنامجاً تدريبياً ،على طرق وآليات الإنعاش القلب الرئوي (CPR)، والذي عقد على مدار يوم واحد، وشارك فيه 163 من الأطقم الطبية، وذلك بحضور الدكتور محمد يحيى إسماعيل مدير فرع الهيئة.

وأوضح مدير فرع الهيئة، إن البرنامج استهدف فئتي الأطباء والتمريض بواقع (12 طبيباً + 151 من أطقم التمريض )، لتدريبهم على إسعاف المصابين بأمراض القلب الفجائية كالسكتة القلبية وتوقف القلب، بجانب التركيز على الجانب العملي ومحاكاة عملية التدخل المطلوب لحظة وصول الفريق الطبي إلى المصاب ثم فحص التنفس والنبض والإسعاف عن طريق إنعاش القلب والصدر (CPR) وكذلك أساليب التعامل مع مختلف حالات عدم انتظام دقات القلب وكهرباء القلب، بجانب التدريب على أساليب إدارة الأوضاع الصحية للمرضى مباشرة بعد مرحلة الإنعاش.

كما تضمن البرنامج التدريبي عقد ورش عمل باستخدام نماذج وأجهزة طبية تحاكى الطبيعة البشرية، ويشمل البرنامج التدريبي لإنعاش القلب الرئوي (CPR) استخدام جهاز الصدمات الكهربائية، وذلك بهدف تأهيل ورفع كفاءة الفئات المستهدفة من البرنامج إكسابهم المهارات العملية اللازمة لمقدمي الرعاية الطبية من أهمية الإنعاش القلبي الرئوي والإزالة المبكرة لرجفان القلب بالإضافة إلى الخطوات الأساسية للإنعاش القلبي الرئوي وإسعاف الاختناق،وتعزيز المهارات الأساسية لمعالجة الحالات الطارئة في الدقائق الأولى لحين وصول الخدمات الطبية الطارئة، حيث تم تدريب المشاركون على كيفية تنفيذ الإنعاش القلبي الرئوي واستخدام مزيل الرجفان الخارجي الآلي في حالات توقف القلب المفاجئ.