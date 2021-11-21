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للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة.. وزيرا «العدل والطيران» يفتتحان دورة تدريبية عن التحكيم

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للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة.. وزيرا «العدل والطيران» يفتتحان دورة تدريبية عن التحكيم للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة.. وزيرا «العدل والطيران» يفتتحان دورة تدريبية عن التحكيم

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افتتح المستشار عمر مروان، وزير العدل، والطيار محمد عنبه، وزير الطيران، اليوم الأحد، بحضور المستشار حسين فتحي، رئيس هيئة قضايا الدولة، برنامج عمل للتعريف بالمبادئ والأحكام المستحدثة في التحكيم، والذي تنظمه هيئة قضايا الدولة بقاعة المؤتمرات بوزارة الطيران المدني.

ويأتي ذلك في إطار حرص وزارة العدل على زيادة المعرفة القانونية، وصقل الخبرة العملية للمختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم، لإحكام تحرير عقود التحكيم وتلافي الثغرات في صياغة شروطه.

استهل وزير العدل كلمته بتوجيه الشكر لوزير الطيران لاستضافته هذا الحدث القانوني في التوقيت الذي تحرص فيه الدولة المصرية على جذب رؤوس الأموال بقصد الاستثمار والتنمية التي تفرض بحسب طبيعتها آليات خاصة لتسوية المنازعات تتسم بطابع المرونة والسرعة، مؤكدا أن ذلك يأتي تنفيذا لرؤية الرئيس عبدالفتاح للنهوض بالاقتصاد ودفع عجلة التنمية والذي يقوم على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وتوفير بيئة مناسبة لتشجيعه والتي من بينها فض المنازعات بطريقة تحقق الشفافية والثقة والإنجاز .

واستعرض وزير العدل الجهود المبذولة في هذا الصدد قبل التحكيم من إنشاء الهيئة العليا للتحكيم والمنازعات الدولية مروراً باللجنة الوزارية لتسوية منازعات عقود الاستثمار، انتهاء بلجنة فض منازعات الاستثمار، فضلا عن الدور الذي تقوم به الإدارة العامة للتحكيم والمنازعات الدولية بوزارة العدل لمتابعة الدعاوى التحكيمية الاستثمارية الدولية بالتعاون مع هيئة قضايا الدولة.

يشارك في برنامج العمل، المختصين في الوزارات ذات الصلة بالتحكيم ومستشاري هيئة قضايا الدولة، ويحاضر فيه نخبة من أساتذة الجامعات والقضاة والمتخصصين في مجال التحكيم، وينعقد برنامج العمل على مدار يومين.

المصرى اليوم

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