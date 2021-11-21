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ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مسجل خطر بالقليوبية

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ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مسجل خطر بالقليوبية ضبط أسلحة نارية وذخائر بحوزة مسجل خطر بالقليوبية

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أسلحة نارية وذخائر غير مرخصة بحوزة أحد العناصر الإجرامية بالقليوبية بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطل له معلومات جنائية بشبرا الخيمة بالإتجار فـى الأسلحة النارية والذخائر غير الـمُرخصة متخذاً من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالقرب من محل سكنه، وبحوزته بندقية خرطوش و5 فرد محلى، وبمواجهته إعترف بحيازته الأسلحة المضبوطة بقصد الإتجار والهاتف للإتصال بعملائه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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