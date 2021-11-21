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ضبط أحد الأشخاص لحيازته لأسلحة نارية بأسيوط

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ضبط أحد الأشخاص لحيازته لأسلحة نارية بأسيوط ضبط أحد الأشخاص لحيازته لأسلحة نارية بأسيوط

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تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر غير المُرخصة بأسيوط.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة قيام أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص وترويجها على عملائه بمحافظتى المنيا وأسيوط.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والأمن المركزى وبالإشتراك مع مديرية أمن أسيوط والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، أمكن ضبطه حال إستقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أسيوط الجديدة، وبحوزته 22 طبنجة و44 خزينة حديدية فارغة وهاتف محمول.

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وأنه يستخدم السيارة المضبوطة في نشاطه الإجرامى والهاتف المحمول للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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