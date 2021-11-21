ضبط تشكيل عصابى لسرقة السيارات بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط عناصر تشكيل عصابى بالجيزة تخصص في إرتكاب وقائع سرقة السيارات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الجيزة قيام 3 عاطلين لإثنين منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى إرتكاب وقائع سرقات السيارات بأسلوب كسر الكالون مُتخذين من دوائر أقسام شرطة العجوزة وأكتوبر وحدائق أكتوبر مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم إعترفوا بارتكابهم 4 وقائع وأرشدوا عن السيارات المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.