جهاز مدينة 6 أكتوبر يزيل دار أيتام ليلة القدر بعد تحوله إلي بؤرة مخالفات

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في عام 1990 افتتحت مؤسسة مصطفي وعلي أمين الخيرية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي دار أيتام ليلة القدر بمدينة السادس من أكتوبر، وكان المستهدف من هذا الدار هو إنشاء دار لرعاية الأيتام متكاملة، بها مركز تعليمي وملاعب وغرف للإقامة وجميع المستلزمات التي يحتاجها الأطفال المقيمين بالدار وبعد مرور 30 عاما علي انشاءه تحول إلي مكان ملئ بالمخالفات، ويحوي العديد من التعديات والمخالفات القانونية وفق لبيانات جهاز مدينة السادس من أكتوبر.

في تمام الساعة الخامسة من صباح أمس، بحضور المهندس عادل النجار رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر بالاشتراك مع القيادات بالادراة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات العمرانية الجديدة وقيادات مديرية أمن الجيزة، نفذ جهاز مدينة ٦ أكتوبر حملة إزالة لمبني الدار الواقع علي مساحة 10 أفدنه، والمحال العشوائية المحيطة به وعددها تجاوز 140 محل.

قال المهندس عادل النجار للمصري اليوم بأن أرض الدار تقع بميدان ليلة القدر بمساحة 10 فدان بجوار الفاصل السكني الصناعي وأنها كانت مخصصة لرعاية الأيتام تحت إشراف وزارة التضامن والشؤون الإجتماعية وتم إخلاء الدار بواسطتهم حيث تم بلوغ ايتام الدار للسن القانونى، ولم يتم جلب المزيد من الأطفال، وقررت وزارة التضامن إخلاء الدار من كل النزلاء بعد إعطاءهم مستحاقتهم المالية، ومن ثم إعادة الأرض مرة أخرى إلى حيازة الجهاز.

ولكن خلال الفترة الماضية التي تجاوزت عدة سنوات تعدي عدد من المخالفين سواء من أبناء الدار أو غيرهم علي أرض الدار، وتعدوا علي الأرض وتحول المكان إلى بؤر للإجرام والعشوائية حيث حول الخارجون على القانون السور الخارجى للدار لعدد ١٤٠ محل عشوائي ويتم استغلال مرافق الدوله، وسرقة المياة والكهرباء علي حد قوله، وأوضح أن لدي الجهاز والشرطقة فيديوهات للكثير من المخالفات التي تم رصدها بالمكان، بجانب تحوله إلي ما أسماه "وكر" للكثير من الخارجين علي القانون علي حد قوله واكد ان هذا الدار صدر له قرار إزالة عام 2019 من قبل المهندس عاصم الجزار وزير الإسكان، وتم إعداد دراسة أمنية له قبل البدء في الحملة.

وأوضح المهندس عادل النجار أن عملية الإزالة تطلبت تكاتف مع شرطة التعمير ومديرية أمن الجيزة، وتم إلقاء القبض علي العديد من المخالفين قبل وأثناء الإزالة، وأكد أنه سيتم تحويل المكان إلي مشروع استثماري بعد الانتهاء من أعمال الإزالة.