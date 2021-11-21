ضبط «حرامي الشقق» بالقاهرة

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تمكنت مباحث القاهرة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالسرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب» بالقاهرة.

وتبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة من أحد المواطنين بإكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مبلغ مالى من داخلها .

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس بالقاهرة.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته أجنة حديدية وجاكوش ومفك و2 قلب كالون ومجموعة من المفاتيح المصطنعة.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزته، وبتطوير مناقشته أقر بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في السرقة من داخل المساكن بأسلوب «كسر الباب».

كما إعترف بإرتكابه 7 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه وجهاز تكييف ومبلغ مالى من متحصلات وقائع السرقة.

وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية المستولى عليها على شراء جهاز التكييف ومتطلباته الشخصية، وبإستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات وإتهموه بالسرقة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.