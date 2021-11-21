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"لجنة أزمة" لمعالجة أوضاع الاستثمارات بالسودان

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"لجنة أزمة" لمعالجة أوضاع الاستثمارات السعودية بالسودان "لجنة أزمة" لمعالجة أوضاع الاستثمارات بالسودان
خلال اجتماع مجلس أعمال البلدين في اتحاد الغرف التجارية

أبدى مستثمرون سعوديون في السودان قلقهم من الأوضاع غير المستقرة التي يشهدها البلد الإفريقي حاليًا، وتأثيرها السلبي على الاستثمارات القائمة، وذلك بعد أن سادت أجواء من التفاؤل بشأن المستقبل الواعد للاستثمارات السعودية هناك في ظل المعطيات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي برزت مؤخرًا.

وكانت هذه المخاوف محور مناقشات مطولة خلال اجتماع مجلس الأعمال السعودي السوداني في اتحاد الغرف التجارية السعودية، والذي جرى خلاله بحث مستجدات الأحداث بالسودان وتأثيراتها المحتملة على الاستثمارات السعودية، والخيارات المتاحة للتعامل مع التحديات التي تفرضها الأوضاع المستجدة.

وكشف رئيس مجلس الأعمال السعودي السوداني، المهندس حسين بن سعيد بحري، عن تشكيل "لجنة أزمة" للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في ظل الوضع الحالي تعقد اجتماعاتها بشكل أسبوعي، وتتلقى الشكاوى، وتعمل على التواصل مع كل الجهات ذات الصلة، داعيًا المستثمرين السعوديين بالسودان الذين تواجههم معوقات وتحديات للتواصل مع اللجنة من خلال البريد الإلكتروني talmatroudi@fsc.org.sa:.

وأضاف "بحري" أن مجلس الأعمال رصد خلال الفترة الماضية عددًا من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين السعوديين بالسودان جراء الأوضاع الراهنة، وأن الخيارات مفتوحة للتعامل مع هذا الواقع بما فيها التحفظ مؤقتًا على الدخول في استثمارات جديدة.

وشدد على ضرورة حماية وتأمين الاستثمارات السعودية والعمل على حل المشكلات التي تواجهها؛ لإطلاق دورها بشكل فاعل في دعم الاقتصاد السوداني، معربًا عن خالص تمنياتهم للسودان والشعب السوداني الشقيق بالاستقرار والنماء والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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