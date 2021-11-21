«الأمن الاقتصادي» يواصل حملاته لإحكام السيطرة الأمنية

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي حملاته الأمنية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3354 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13736 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و209 قضايا في مجال الضرائب العامة وجمارك والضرائب العقارية والملاهى.

وتم ضبط 179 قضية متنوعة تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبانى ومحلات بدون ترخيص و1211 قضية تموينية متنوعة.

وجارٍ مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.