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ضبط أحد المواطنين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

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ضبط أحد المواطنين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج ضبط أحد المواطنين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بسوهاج

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بتهمة الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية بسوهاج.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص متواجد بإحدى الدول وشقيقه بأسيوط بممارسة نشاط إجرامي تخصص في الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، وإرسالها للثانى بموجب حوالات بريدية، حيث يقوم الأخير باستلامها واستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين المصريين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم الثانى، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامى بالاشتراك مع المتهم الأول المتواجد حالياً خارج البلاد.

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل 1٫5 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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