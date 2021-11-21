رفع الطوارئ بسبب تغيرات الطقس في الأقصر

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شهدت مدينة الأقصر، اليوم الأحد، تقلبات في حالة الطقس مع تحذيرات بسرعة الرياح ووجود سحب متقطعة تملأ سماء الأقصر، تؤثر على سطوع أشعة الشمس مع تحذيرات للسائقين المتوجهين من مدن الأقصر وقنا على طريق فقط القصير يتوخى الحذر وتجنب السرعة بسبب سرعة الرياح.

وكانت محافظة الأقصر، أعلنت حالة الطوارىء ورفع درجة الأستعدادات القصوى تحسباً للتغييرات المناخية التي قد تتعرض لها المحافظة ومواجهة تغيرات الطقس والأحوال الجوية.

وأكد محافظ الأقصر أن غرفة عمليات الأزمات والكوارث منعقدة لمتابعة ومواجهة أي أثار سلبية قد تنتج عن التغييرات المناخية، وجاءت تعليمات محافظ الأقصر لكافة الجهات المختصة برفع درجة الأستعداد القصوى لمجابهة أي أزمات محتملة.

كما تم تكليف شركة مياه الشرب والصرف الصحي برفع استعداد عربات الكسح وإعادة تمركزها طبقا للخطط الموضوعة لمواجهة الكوارث، ومراجعة حالة محطات المياه ومحطات الصرف والمغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة .

وتكليف رؤساء المدن والمراكز بمراجعة موقف السائقين والمهمات الخاصة بالإغاثة ومواجهة الأزمات والكوارث وتجهيزها لمواجهة أي مواقف طارئة، وتأمين جميع أعمدة الكهرباء وعدم وجود أسلاك عارية، كما تم تكليف مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بكافة المستشفيات والوحدات الصحية ومراجعة موقف الأدوية والأمصال والتأكيد على صلاحيتها والتأكيد على صلاحية المغذيات الكهربائية والمغذيات الكهربائية البديلة، وكذلك شدد على مسؤول الأسعاف التأكد من تجهيز كافة سيارات الأسعاف لتغطية مدن ومراكز المحافظة .