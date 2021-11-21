أمن المنافذ يواصل حملاته لمواجهة جرائم التهريب

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط 6 قضايا في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد .

وفى مجال الأمن العام، تم ضبط 44 قضية، و1511 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 247 حكم قضائى متنوع، و3 قضايا في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.