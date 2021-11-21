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طوارئ في سياحة الأقصر الخميس وإجراءات خاصة لاحتفالية طريق المواكب

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طوارئ في سياحة الأقصر الخميس وإجراءات خاصة لاحتفالية طريق المواكب طوارئ في سياحة الأقصر الخميس وإجراءات خاصة لاحتفالية طريق المواكب

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بدأ العد التنازلي لاحتفالية طريق المواكب التي تنطلق يوم الخميس الموافق 25 نوفمبر الجاري، والتي تعد حدث عالمي يتم متابعته من جانب مختلف وسائل الاعلام الدولية والمحلية على غرار الحفل الأسطوري الذي أقيم في فعالية موكب المومياوات الملكية.

وقالت وزارة السياحة والأثار، إنه في إطار الاستعدادات والتجهيزات اللازمة لإقامة فعالية «الأقصر.. طريق الكباش»، لإبراز المقومات السياحية والأثرية الفريدة لمحافظة الأقصر والترويج السياحي لها، فقد تقرر إغلاق معبدالأقصر أمام الزيارة، وإلغاء عروض الصوت والضوء بمعبدالكرنك، خلال ذلك اليوم.

وقال محمد عثمان رئيس لجنة السياحة الثقافية لـ«المصري اليوم»: إن الاحتفال من المتوقع أن يخرج بمستوي عالمي لا يقل احترافية عن الشكل الذي ظهرت به احتفالية نقل المواكب الملكية، مشيرا إلى أن الإعلان عن الاحتفال فقط نتج عنه زيادة في حجم اعداد السائحين وكذلك عدد الليالي السياحة، لافتا إلى ان الحفل هو فرصة كبيرة للتسويق للأقصر بثوبها الجديد.

المصرى اليوم

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