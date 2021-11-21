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لإختلاسهم أموالها.. ضبط مسئولي خزينة مستشفى بقنا

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لإختلاسهم أموالها.. ضبط مسئولي خزينة مستشفى بقنا لإختلاسهم أموالها.. ضبط مسئولي خزينة مستشفى بقنا

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تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط مسؤولي خزينة أحد المستشفيات بتهمة اختلاس مبالغ مالية من الخزينة بقنا.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام مسؤولى خزينة من موظفى أحد المستشفيات بمحافظة قنا بالاشتراك فيما بينهم واستغلال موقعهم الوظيفى كونهم المنوط بهم تحصيل إيرادات المستشفى.

وأكدت التحريات قيام المتهمين بالاستيلاء على مبالغ مالية تمثل قيمة تحصيل تذاكر العلاج للمواطنين وعدم توريدها بخزينة المستشفى محل عملهم وذلك من خلال التلاعب بالدفاتر الخاصة بإيرادات المستشفى وإثبات مبالغ مالية لصور ضوئية لبعض قسائم التحصيل وبمراجعتها تبين أنها خاصة بأسماء وخدمات علاجية ومبالغ مالية أخرى أقل قيمة من القسائم الأصلية الواجب إثباتها بالدفاتر واختلاس عدد من دفاتر تحصيل المبالغ المالية الخاصة بالمستشفى محل عملهم والاستيلاء على قيمة الخدمات العلاجية التي تم إثباتها بالدفاتر لأنفسهم وعدم توريدها بخزينة المستشفى مما أدى إلى الإضرار بالمال العام.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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