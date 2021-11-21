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المؤبد والمشدد لـ6 متهمين في إعادة محاكمتهم بــ «اللجان النوعية»

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المؤبد والمشدد لـ6 متهمين في إعادة محاكمتهم بــ «اللجان النوعية» المؤبد والمشدد لـ6 متهمين في إعادة محاكمتهم بــ «اللجان النوعية»

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قضت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد وعاقبت 3 آخرين بالسجن المشدد 3 سنوات ومعاقبة متهمين بالسجن 3 سنوات في اعادة محاكتهم بـ«اللجان النوعية».

كانت النيابة قد أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بالانضمام إلى جماعة مسلحة تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة» وإدارتها، وحيازة مفرقعات، عقب فض اعتصام النهضة، وبتكليفات من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بتأسيس مجموعات تابعة لـ«الخلايا العنقودية المسلحة»، ضمن عناصر «لجان العمليات النوعية»، لتنفيذ عمليات عدائية ضد الجيش والشرطة والقضاء لإسقاط مؤسسات الدولة وإضعاف هيبتها.

المصرى اليوم

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