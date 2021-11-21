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انتظام «الشناوي» وأيمن أشرف و«بانون» في تدريبات الأهلي

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انتظام «الشناوي» وأيمن أشرف و«بانون» في تدريبات الأهلي انتظام «الشناوي» وأيمن أشرف و«بانون» في تدريبات الأهلي

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انتظم محمد الشناوي وأيمن أشرف وبدر بانون، لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق صباح اليوم.

كان الثلاثي اكتفى بخوض تدريبات استشفائية خفيفة أمس على هامش مران الفريق الجماعي قبل أن ينتظموا اليوم في المران الجماعي.

ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران الرئيسي الذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة استعداداً لمباراة غزل المحلة المقرر لها غدا، الاثنين، في الجولة الخامسة لبطولة الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بهدف نظيف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس الأول على استاد الأهلي we السلام، في الجولة الرابعة لبطولة الدوري الممتاز.

ويتصدر الأهلي قمة الدوري برصيد ١٢نقطة جمعها من الفوز في أربع مباريات وتحقيق العلامة الكاملة بعد تحقيق الانتصار على كل من الإسماعيلي والبنك الأهلي والزمالك والمقاولون العرب.

المصرى اليوم

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