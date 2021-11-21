متحدث تطوير مكة: العين الحارة بالليث ستكون جاذبة للمستثمرين

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ضمن الطريق السياحي وعلى مساحة تقارب 60 ألف متر مربع

أكد المتحدث الرسمي لهيئة تطوير منطقة مكة المكرمة أن الهيئة تعمل على مشروع "تطوير واستثمار موقع العين الحارة بمركز غميقة بمحافظة الليث" مع متخصصين وخبراء للاستشارات، وأن ما تم نشره وتداوله عبر الصحف وقنوات التواصل الاجتماعي هو ضمن أعمال إعادة التأهيل للموقع لما كان عليه قبل أحداث السيول التي اجتاحت منتزه العين الحارة بالليث.

وقال: تابعت هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة الخبر المنشور في صحيفة "سبق" بتاريخ 20 نوفمبر بعنوان: "العين الحارة بالليث واجهة سياحية واستشفائية تفتح أبوابها بعد 60 يومًا.. بحسب ما ذكره رئيس بلدية غميقة: أن المشروع سيسهم في تحقيق رؤية المنطقة ومواءمتها مع أهداف رؤية المملكة 2030 وبرامجها؛ حيث تسعى الهيئة إلى تطوير طريق مسار سياحي دائري في منطقة مكة المكرمة يمر بالعديد من محافظات المنطقة، ويربط بين مجموعة من المواقع الطبيعية والسياحية.

وأضاف: يقع المشروع على مساحة تقارب 60 ألف متر مربع، وقربه من ساحل بحر الليث، ووفرة المياه في محيط الموقع وسهولة الوصول إليه، بالإضافة إلى عدة مميزات أخرى.

وتابع: كما أن الهيئة عقدت العديد من ورش العمل للمشروع مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين والاستشاريين في سبيل مناقشة المقترحات والرؤى الاستثمارية التي من الممكن أن تنفذ في مشروع العين الحارة، وهو أحد المشاريع التي ستنفذ من خلال مشروع الطريق السياحي الذي يأتي تنفيذه بتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ومتابعة مباشرة من المهندس أحمد بن عمر العارضي الرئيس التنفيذي للهيئة.

وختم المتحدث بقوله: إن مشروع العين الحارة يعدّ من المشاريع الوليدة في المنطقة، والتي ستكون جاذبةً للعديد من المستثمرين الراغبين في تطوير هذه المنطقة، وجعلها متنفساً صحياً علاجياً، حيث تنبع المياه الحارة من 19 عيناً، مبيناً أن الموقع شبه مستوٍ طبوغرافياً، ويمتاز كذلك بمناخ معتدل وطبيعة خلابة.