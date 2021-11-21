برنامج خاص لتجهيز كريم بامبو

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

وضع خالد جلال، المدير الفني لفريق البنك الأهلي، برنامجاً خاصاً لعودة كريم بامبو للمشاركة مع الفريق بعد انتهاء عقوبة إيقافه 4 أشهر التي بدأت في سبتمبر الماضى.

وجاء سبب إيقاف بامبو بعد تناول اللاعب دواء تخسيس يحتوى ضمن مكوناته على مادة محظورة.

ومن المقرر أن يعود بامبو للمشاركة مع الفريق في يناير المقبل بعد انتهاء العقوبة، ويأمل الجهاز الفنى في استغلال فترات التوقف في يناير من أجل تجهيز اللاعب للعودة سريعاً إلى الفريق.

ويستعد البنك الأهلي لمواجهة الزمالك غدا الأثنين، على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.