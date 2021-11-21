أخبار عاجلة

عبد الفتاح: سيراميكا ملوش ضربة جزاء أمام الزمالك.. و10% من الحكام يصلحون للدوري -
مصري يعيش بجنوب إفريقيا يروي معاناته بعد وقف الطيران بسبب «أوميكرون» (فيديو) -
مخرج «بنات عبد الرحمن» : «استوحيت الفكرة من والدتي وخالاتي» -
اليوم قطع مياه الشرب عن مدينة طوخ 5 ساعات -
طقس حار والشبورة مستمرة .. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأحد إلى الجمعة 3 ديسمبر -
عبدالفتاح معلقًا على استقدام خبير أجنبي للحكام: «أنا مش ماسك فيها.. وأفكر في الاستقالة» -
تحت مظلة مبرة السعد.. "شبكة الشرق الأوسط للمخترعات والمبتكرات" تعلن موعد وقيمة (جائزة ابتكار) حول العالم -
68 حالة وفاة جديدة .. وزارة الصحة تعلن البيان الرسمي لفيروس كورونا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

إزالة 68 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا

Print
إزالة 68 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا إزالة 68 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة بمراكز المنيا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، استمرار جهود الوحدات المحلية بنطاق المحافظة، في تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة للموجه 18 لإزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة وعلى مصارف الري والموارد المائية، تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين كافة أجهزة الدولة.

أوضح المحافظ، أن الوحدات المحلية أزالت 68 حالة تعدي بالبناء على أراضي أملاك على مساحة 2111 متر مربع، شملت 6 مراكز (العدوة – بني مزار – مطاي – سمالوط – المنيا – ابوقرقاص)، مشدداً على ان التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية خط أحمر ولن يتم التهاون فيه ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة، مشيراً إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ 18 هي الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع مراكز ومدن المحافظة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السيسي ربنا كرمنا بيه احتفالية الأقصر واهتمام الرئيس بالصعيد في عيون الحاج يوسف

السيسي ربنا كرمنا بيه احتفالية الأقصر واهتمام الرئيس بالصعيد في عيون الحاج يوسف

حياة كريمة: الرئيس السيسي اتجه لتطوير الريف بعد القضاء على العشوائيات

حياة كريمة: الرئيس السيسي اتجه لتطوير الريف بعد القضاء على العشوائيات

لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد

لحظة دخول السيسي و تفقدة المعبد

عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي

عالم مصريات: لم يأتِ رئيس عاشق للحضارة المصرية القديمة مثل السيسي