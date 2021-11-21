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استرازينيكا تجري تجارب سريرية متقدمة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كورونا

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استرازينيكا تجري تجارب سريرية متقدمة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كورونا استرازينيكا تجري تجارب سريرية متقدمة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد كورونا

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كشفت شركة أسترازينيكا، عن تجارب سريرية متقدمة على عقار قائم على الأجسام المضادة ضد ، لدى المرضى المُعرّضين لمخاطر إصابة عالية، والذي يحقق انخفاضًا يفوق الـ80% في الإصابة بحالة حادة.

وأوضحت الشركة وفق «سكاي نيوز عربية» أنه لم يتم تسجيل أي شكل خطير من أشكال المرض ولا أي وفاة مرتبة بفيروس كورونا أثناء الاختبار.

وذكرت أن تجربة ثانية أظهرت انخفاضًا بنسبة 88% في خطر الإصابة بحالات حادة أو خطر الوفاة عندما تتم المعالجة في غضون 3 أيام من ظهور الأعراض.

وكشف المسؤولون عن الاختبار، إن مزج اثنين من الأجسام المضادة ذات المفعول الطويل؛ هو مصدر أمل للمعرّضين للخطر.

المصرى اليوم

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