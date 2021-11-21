انتفاضة فنية ضد نجيب ساويرس .. «غلطة ولازم تندم عليها» (تقرير)

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اثار تعليق المهندس ورجل الأعمال نجيب ساويرس انتفاضة فنية ضده وذلك بعدما علق على قرار منع مطربي المهرجانات من قبل نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، حيث جاء تعليقه بالنقد والسلب ضد قرارت المهن الموسيقية والتي منعت 19 مطربا عن الغناء بشكل نهائي وجاء أبرزهم حمو بيكا وحسن شاكوش ومسلم.

وقال نجيب ساويرس: «ربنا بس اللي يمنع حد من الغناء.. بنحب الغناء الشعبى… قرار معيب!».

وكتب تغريدة أخرى، موجهاً فيها رسالة لنقيب المهن الموسيقية، قائلاً: «أول مرة أشوف نقيب للمغنيين فخور جدا بمنع الغناء.. الجمهور اللي يقرر يسمع مين وميسمعش مين، مش النقيب».

بينما علق عليه هاني شاكر: «توضيح من نقابة المهن الموسيقية تعليقا على الأخ نجيب ساويرس».

أولا، اسمها نقابة المهن الموسيقية، وليست نقابة المغنين كما تعلم أو لا تعلم لذا وجب التوضيح.

ثانيا هؤلاء ليسوا أعضاء بالنقابة، ومن يريد أن ينتمي لها يتقدم بأوراقه وفقا للقانون لاجتياز الاختبارات».

وأضافت: «أما ثالثا نقابة المهن الموسيقية منشأة بقانون ٣٥ لسنة ١٩٧٨ والعضوية لها شروط وعليها واجبات أهمها الالتزام بالسلوك الذي لا يتنافي مع القيم والأخلاق

رابعا، دور النقابة تنظيم ما هو حادث على الساحة الغنائية، وليس منعه شريطة أن يكون عضوا أو مصرح له والقانون».

وتابعت نقابة المهن الموسيقية، «خامسا حضرتك تسمعهم بشكل خاص، وهذا حقك لكن لا تفرضه على العامة بغير الإجراءات واللوائح المنظمة لمهنة الغناء.

سادسا الأخ نجيب أموال النقابة هي أموال عامة وإهدارها إهدار للمال العام».

واختتمت نقابة المهن الموسيقية بيانها قائلة: «حضرتك تستطيع أن تتبناهم جميعا ونراهم في مهرجان الجونة المقبل».

ولكن بعدما حدث بين الاثنين جاء تعليق عدد من الفنانين وصناع الاغاني في مصر على هذا التراشق.

قال الشاعر بهاء الدين محمد: «أستاذ نجيب ساويرس حأكلمك بلغتك انت عارف لما أقولك المبنى ده حلو قوى، وتقولى بخبرتك ده مخالف لمواصفات السلامة وأنا أقولك بس عاجبنى ودى حرية وانت حاقد عليه علشان الناس بتتفرج عليه وتقولى غلط، أقولك ده اختيار شوف ساعتها ح تحس قد إيه بالخطر؟!».

وتابع: «أوعى تشوف الفن تسليه أو هيصه لأنك فاهم بس عنيد و‏الأغنية مالهاش قانون يحكمه ولكن الأخلاق لها قانون اللى هي رقابة المصنفات ولكن اللى يسقط ف إختبار النقابة مش من حقه يغنى من خلال القنوات الشرعية ودى قضية مش مهمة ومش ح يشوفها ويفهمها إلا الفنان المتوافق عليه ولكن الجماهير ف النهاية بتختار بذوقها ومزاجها فن أو غير فن».

بينما علق المخرج محمد العدل: «أنا ضد منع أي نوع من أنواع الفن ومع حرية الإبداع طبعا لكن لما مغني يطلع يشتم واحد تاني بالأب والأم، على المسرح يبقي ده لا فن ولا ابداع ولازم يتوقف، يا أستاذ نجيب هاني شاكر ده مطرب حقيقي من تقريبا ٥٠ سنة، يعني عنده تاريخ كبير. عيب تطلع تتكلم عليه كدة وتقلل منه، انا مع هاني شاكر وبلاش كلام فارغ».

وقال الإعلامي ممدوح موسي: «أقوم الصبح على مهزله وتراشق بين رجل الأعمال نجيب ساويرس وأمير الغناء العربي هاني شاكر ده يصح ياعالم يا محترم احنا وصلنا لإيه مش عارف أقول إيه بعد خناقه رضا وشاكوش بنشوف خناقه نجيب هاني مع الفارق في الفكر والمستوي بس للاسف أصبحنا في زمن صعب بالراحة يا باشمهندس هاني شاكر ده علامه من علامات الفن في العالم العربي ورمز للبلد واحترامه لانه محترم واجب علينا كمصريين ومش معني انك مش بتحب اغانيه ده معناه انه يهان».

وتابع: «بالمناسبه لهاني شاكر ناس بتموت في أغانيه في العالم كله وأنا صورت حفلات فيها 30 سيارة إسعاف لتنقل حالات الإغماء من حبهم لهاني شاكر والحفله مصوره عندي في لبنان واذاعه الخبر مذيعه لبنانيه والحالات ده مكرره في جميع الدول العربيه بالراحه يا باشمهندس ده امير الغناء العربي غلطه ولازم تندم عليها على راي الامير في أغنيه غلطه».

بينما علق الفنان أحمد صيام على هذا الأمر قائلًا: «الأستاذ الفاضل نجيب ساويرس ومؤيديه من جميع الطبقات والثقافات. لا أدعى معرفتى بأمور المال والتجارة والصناعة ولذا لا أتحدث فيها بل أسمع للمتخصصين بكل إنصات وهذا ليس عيبا ولكن العيب كل العيب أن أتحدث فيما لا أفهمه أو أعيه والحديث هنا عن النقابات والحكمة من إنشائها. وبموجب قانون ٣٥ لسنة ٧٨ في المادة (٣) تهدف النقابات سالفة الذكر (التمثيلية والسينمائية والموسيقى) لتحقيق ما يخصها فيما يلى:_

١- النهوض بفنون المسرح والسينما والموسيقى

٢- المحافظة على التراث الانسانى والعربى وبوجه خاص المصرى العربى في هذهالفنون وتطويرها وفقا لمقتضيات التقدم العلمى بما يجمع بين الأصالة والمعاصرة. إلخ

وبناء على ماتقدم ووفقا للقاعدة القانونية التي تقول إنه لا اجتهاد فيما ورد فيه نص. وعليه يكون مجلس نقابة المهن الموسيقية قد اتخذ إجراء يتوافق مع صحيح القانون وأى مناقشة لهذا القرار ماهى إلا سفسطه وجدل لا طائل من ورائه إلا البلبله. وعلى المعترضين ان يلجأوا لمجلس الشعب لتعديل القانون ان كانوا صادقين في نواياهم. وعلى كل فرد ان يتناقش ويقترح فيما يدركه ويفهم فيه ولكم كل الاحترام».

بينما علق الشاعر تامر حسين :«أستاذ هانى شاكر، النقيب المُحترم وتاريخ مُشرف، إتربينا على أغاني راقيه منه، وراجل مُهذب وذوق».

يذكر أنه المهندس نجيب ساويرس علق على غناء الفنان هاني شاكر بأنه لا يعجبه ليرد عليه الأخير بأنه لا يشرفه أن يسمعه ولا ينفع أن يسمعه.

وقال هاني شاكر ردًا على ساويرس: «أن دور النقابة هو العلاج والمعاشات وليس المنع قائلا:»هو أنا دادة..هو أنا جاي اشتغل دادة والعيان أديله الدواء والمسكين اديله لقمة.. إيه الكلام الفارغ ده..اللي ميعرفش حاجة ميتكلمش ويسأل، ودور النقابة أن أنا أحافظ على أعضائها وأني أحافظ على المهنة، وأحافظ على الشكل العام لمصر، ومينفعش نبقى في عصر فيه السيسي رئيس، ويبقى هو ده الفن المتصدر«.

وأكمل نقيب المهن الموسيقية: «أنا لم أتجن على حد، وكل اللي أنت شايفهم دول مش أعضاء في النقابة، ولا شاكوش ولا حمو بيكا، وحمو بيكا كان امتحن وسقط، ومبقاش له علاقة بالنقابة، وشاكوش لحد ما ارتكب الجريمة اللي شايفين أنها عادية، وأنا نفسي يسمعوا الأستاذ قال إيه على المسرح»، مشددا على أنه «من حق النقابة الرقابة على الغناء».

وأضاف: «دور النقابة رقابي وفيه تنسيق بيني وبين الرقابة وبين الدكتور خالد عبدالجليل، ومينفعش عضو عندي يطلع يقل أدبه، وده من ضمن القانون بتاع النقابة، أن العضو يلتزم بالآداب العامة والقواعد العامة، لافتا إلى أن حمو بيكا وحسن شاكوش»واحد سقط والتاني عمل فعل فاضح على المسرح«.

واستطرد: «ماليش دعوة بالعصابة ولا حنجرة ولا بحاحا وبكزبرة، أنا ماليش علاقة بيهم، وأنا ببلغ الجهات المعنية والقاعات كنقابة ولجنة عمل أن الناس دي مالهاش دعوة بالنقابة اللي عايز يسمعهم يروح لهم الجونة أو يروح لهم في أي حتة».

آراء مؤيدي هاني شاكر ضد نجيب ساويرس

آراء مؤيدي هاني شاكر ضد نجيب ساويرس

آراء مؤيدي هاني شاكر ضد نجيب ساويرس