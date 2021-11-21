للنطق بالحكم.. النقض تحجز طعن 38 متهمًا في أحداث مسجد الفتح لـ19 ديسمبر

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حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، طعن 38 متهمًا في أحداث مسجد الفتح، إلى جلسة 19 ديسمبر المقبل، للحكم.

كانت محكمة الجنايات، قضت بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيًا على 21 آخرين، منهم صلاح سلطان، وأحمد المغير، وعبدالرحمن البر، وسعد عمارة، وعبدالرحمن عز.

كما، قضت المحكمة بالسجن المشدد 15 سنة حضوريًا على 17 متهمًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًا على 54 متهمًا وغيابيا على 13 متهمًا، وبالسجن 10 سنوات غيابيًا على 88 آخرين.

أحالت النيابة المتهمين بالقضية بتهم ارتكاب أفعال تخريبية بمحيط مسجد الفتح، والتجمهر والبلطجة يومي 16 و17 أغسطس عام 2013.

وكانت قد أسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم: تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت، أودعت المحكمة حيثيات حكمها في القضية الصادر غيابيًا على المتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم وقالت إن الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة واطمأن إليها ضميرها وارتاح لها وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوي وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل أنه بعد أن استشعر الشعب المصري الأصيل صاحب الحضارة التي ضربت بأطنابها منذ سبعة ألاف عام أو يزيد والتي حملت مشاعل التحرير للعالم بأسره المؤامرة التي دبرها جماعة الإخوان في ليل بهيم لتفكيك الدولة المصرية وعلى إثر ذلك انتفضت ملايين الشعب المصري العظيم للمطالبة بعزل جماعة من سدة الحكم التي اتخذت الإسلام شعارًا وستارًا ولبت قواتنا المسلحة سيف الوطن ودرعة النداء وكذا رجال أمننا البواسل فكانت ثورة الثلاثين من يونية المجيدة والتي اهتزت لها الأرض ورفعت لها قبعتها إجلالاً وتقديرًا واحترامًا لقد ضرب أبطالها وهو الشعب والجيش والشرطة المثل الأعلى في الشجاعة والصمود والتضحية وحب الوطن.