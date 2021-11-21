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رئيس اتحاد الجودو: نسعى لاستضافة بطولة بمصر

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رئيس اتحاد الجودو: نسعى لاستضافة بطولة كأس العالم بمصر رئيس اتحاد الجودو: نسعى لاستضافة بطولة بمصر

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أكد مطيع فخر الدين، رئيس الاتحاد المصرى للجودو، أنه يسعى لاستضافة وإقامة بطولة للجودو في خلال الفترة المقبلة.

وأضاف مطيع أنه يسعي لاستضافة مصر هذه البطولة خلال الفترة القادمة من أجل إتاحة الفرصة للاعبى الجودو في مصر للمشاركة في حدث قوي على أرض مصر.

وأشار مطيع إلى أنه يسعي لتطوير لاعبي الجودو في مصر من خلال إقامة بطولات دولية في مصر ليشارك بها اللاعبون بسهولة ليتوفر لهم احتكاك قوى يساعدهم في المحافل الدولية القادمة، خاصة أن البطولة ستكون بنقاط تساعد اللاعبين في تحسين تصنيفهم الدولي.

وأوضح أن مصر تملك فرصة عظيمة لاستضافة الاحداث العالمية خلال الفترة القادمة في ظل حالة الأمن والأمان والاستقرار التي وفرتها القيادة السياسية خلال الفترة الاخيرة لتجعل مصر قبلة للعديد من البطولات الدولية خاصة وانها تملك بنيه منشأت تساعد على استضافه اكبر البطولات.

ويأتي هذا في إطار استضافة مصر للبطولات الدولية والأفريقية بعد حالة الأمن والأمان التي أرسها السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى صاحب النهضة الحديثة منذ توليه قيادة لبلاد، وبناء مصر الجديدة التي يفتخر بها كل مصرى بصفة عامة وكل رياضى بصفة خاصة.

ومن المقرر أن تقام انتخابات اتحاد الجودو يوم 2 ديسمبر المقبل، بمقر الاتحادات الرياضية وتشهد منافسة قوية على جميع المناصب.

المصرى اليوم

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