زيدان يقترب بقوة من مانشستر يونايتد

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كشفت صحيفة «ديلي ستار» الإنجليزية، أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباني، هو المرشح الأبرز لتولي تدريب مانشستر يونايتد في الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة، إن مسؤولو اليونايتد دخلوا في مفاوضات مكثفة مع زيدان لخلافة سولشاير في الفترة القادمة، بعد النتائج السيئة التي حققها الشياطين الحمر تحت قيادة المدير الفني النرويجي.

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الأحد، إقالة النرويجي أولي جونار سولشاير من تدريب الفريق.

ونشر نادي مانشستر يونايتد بيانًا عبر موقعه الإلكتروني جاء فيه: «أعلن نادي مانشستر يونايتد أن أولي جونار سولشاير قد ترك منصبه كمدير فني».

وأضاف: «سيظل أولي دائمًا أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا توصلنا إلى هذا القرار الصعب. بينما كانت الأسابيع القليلة الماضية مخيبة للآمال، لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل».

وتابع: «يغادر أولي مع خالص شكرنا لجهوده الدؤوبة كمدير فني وأطيب تمنياتنا للمستقبل. سيظل مكانه في تاريخ النادي آمنًا دائمًا، ليس فقط لقصته كلاعب، ولكن كرجل عظيم ومدير فني قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة. سيتم الترحيب به إلى الأبد في أولد ترافورد كجزء من عائلة مانشستر يونايتد».

وأردف: «سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية الفريق للمباريات القادمة، بينما يتطلع النادي إلى تعيين مدير مؤقت حتى نهاية الموسم».