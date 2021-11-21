أشرف بن شرقي ينضم لقائمة منتخب المغرب في كأس العرب

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كشف أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن تلقيه اتصالا من قبل الجهاز الفني للمنتخب المغربي لإخطاره بضمه لقائمة أسود الأطلس التي ستشارك في بطولة كأس العرب المقرر لها في الفترة من 30 نوفمبر الجاري وحتى 18 ديسمبر المقبل.

وقال اللاعب في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك إنه من المقرر أن يسافر إلى المغرب للانتظام في معسكر المنتخب عقب مباراة سيراميكا كليوباترا المقرر لها يوم الخميس المقبل في الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويغيب اللاعب عن الزمالك في مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدا الإثنين في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها بالتواء في الكاحل.

ويقع منتخب المغرب ضمن المجموعة الثالثة للبطولة والتي تضم منتخبات السعودية والأردن وفلسطين.