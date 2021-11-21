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لجنة تصدم أبوجبل بقرار جديد

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لجنة الزمالك تصدم أبوجبل بقرار جديد لجنة تصدم أبوجبل بقرار جديد

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رفضت لجنة الكرة بنادي منح محمد أبوجبل حارس الفريق 16 مليون جنيه في الموسم الواحد نظير تجديد التعاقد معه.

يأتي ذلك بعدما اشترط اللاعب المساواة مع محمد عواد وهو الأمر الذي قوبل بالرفض من جانب مسئولي الزمالك لرغبتهم في وضع سقف لعقود جميع اللاعبين وعدم الزيادة عنه.

كما أكد مسئولو الزمالك لمحمد أبوجبل على أنهم غير مسئولين عن عقد عواد ولم يضعوا هذا الرقم له من الأساس وأنهم يتعاملوا بسياسة مختلفة لعدم إرهاق المجلس المقبل وزيادة الأعباء المالية عليه.

وينتهي عقد أبوجبل مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي فريق خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويستعد الزمالك لملاقاة فريق البنك الأهلي غدا الإثنين ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر بطولة الدوري.

المصرى اليوم

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