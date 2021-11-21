تسهيلات ائتمانية.. مذكرة تفاهم بين "بنك التصدير" و"إتش إس بي سي" و"ساب"

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لإتاحة مزيد من أوجه التعاون لدعم دخول المنتجات السعودية للأسواق العالمية

أعلن بنك التصدير والاستيراد السعودي توقيع مذكرة تفاهم مع بنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط (HSBC)، والبنك السعودي البريطاني (SABB) تتيح مزيداً من أوجه التعاون في تقديم التسهيلات الائتمانية لدعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية ودخولها للأسواق الإقليمية والعالمية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى الاستفادة من الخبرات الدولية التي تمتلكها البنوك الثلاثة في دعم المصدرين المحليين وتسهيل أعمالهم من خلال خدمات التأمين على الائتمان ضد المخاطر التجارية وغير التجارية، وتوفير التمويل وائتمان المشتري في حال التعاقدات الدولية، وتمويل المشاريع، والتمويل المباشر للأعمال الصغيرة والمتوسطة، وخطابات الضمان، بجانب تشجيع نقل المعرفة بين الأطراف المعنية وتنظيم الأنشطة ذات الصلة، ومشاركة معلومات الأسواق والتقارير الدولية التي تبرز المخاطر التجارية والسياسية المحيطة بأنشطة التجارة العالمية.

وأوضح الرئيس التنفيذي لبنك التصدير والاستيراد السعودي المهندس سعد بن عبدالعزيز الخلب، أن مذكرة التفاهم مع "إتش إس بي سي" وبنك "ساب" تأتي دليلاً على التزام البنك ومساعيه المستمرة لزيادة دعم تصدير المنتجات والخدمات السعودية غير النفطية، وتعزيز التجارة العابرة للحدود، كما يأتي الاتفاق بمنزلة خطوة إضافية لبناء مزيد من الشراكات الفعالة مع المؤسسات المالية الوطنية والدولية، التي يعمل معها البنك على توفير حلول تمويل وائتمان تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتطلعاتها لتنمية الصادرات غير النفطية وبناء اقتصاد بديل حيوي ومستدام.

من جهته، قال الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك "إتش إس بي سي" الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا ستيفن موس: "إن رؤية المملكة 2030 تمثل واحدة من أكثر برامج التحول الاقتصادي طموحاً في العالم، ومن خلال شبكة "إتش إس بي سي" العالمية التي تغطي 90% من التجارة العالمية وتدفقات التجارة وحركة رؤوس الأموال، فإننا في وضع مثالي للقيام بدورنا في دعم أهداف هذه الرؤية الطموحة لتحقيق التنمية المستدامة للاقتصاد السعودي وتطوره، وفتح الفرص أمام عملائنا للاستفادة من حلولنا التمويلية والاستثمارية والتبادلية لدعم نمو الشركات والمصدرين السعوديين".

ولفت العضو المنتدب لبنك "ساب" توني كريبس، إلى سعادة الجميع : بالشراكة مع بنك التصدير والاستيراد السعودي لتعزيز قدراتنا في تمويل الصادرات والحد من المخاطر للعملاء لدعم رؤية المملكة 2030 وتنويع الصادرات السعودية".