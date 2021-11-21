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"ساند الخيرية" لمرضى سرطان الأطفال تشارك في احتفالات ذكرى البيعة

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فعاليات منوّعة.. وثمّنت جهود القيادة الرشيدة لخدمة هذه الفئة

شاركت جمعية "ساند الخيرية" في الاحتفالات بذكرى البيعة السابعة، لافتة إلى أن هذه المناسبة غالية على نفوسنا جميعاً في ظل نعمة الأمن والأمان الذي يعيشه المواطن في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك الفخر وملك الإنسانية.

وعبّرت الجمعية عن شكرها وتقديرها وفخرها بالإنجازات التي دوّنها من أجلهم خادم الحرمين، في سجل المملكة العربية ، مضيفة أنه لا شك أن أطفال مرضى السرطان جزءٌ من أبناء هذا الوطن، ويحق لهم المشاركة في هذه المناسبة الوطنية من باب تفعيل المسؤولية الاجتماعية تجاه الوطن.

وشاركت الجمعية في احتفالات الذكرى السنوية السابعة لبيعة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بفندق الهيلتون بمعرض تاريخ خالد على صفحات التاريخ والذي يستعرض سيرة خادم الحرمين الشريفين، بعددٍ من الصحف منذ 60 عاماً، بتشريف الأمير بندر بن عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز نيابة عن الأمير عبدالله بن تركي بن عبد العزيز، بحضور نخبة من رجال الأعمال وقناصل الدول الخليجية والعربية والأجنبية.

وشاركت جمعية ساند الخيرية لمرضى سرطان الأطفال من خلال عرض # بطل عايش بيننا # الذي يستعرض إرادة أبطال محاربي السرطان، وتشرف مجلس إدارة جمعية ساند وكافة منسوبيها والأطفال محاربي السرطان بتجديد الوفاء والولاء لخادم الحرمين الشريفين من خلال مشاركتهم في استعراض فقرة مملكتنا؛ موضحين ما تعكسه هذه المناسبة من حب وصدق وولاء لقائد المملكة ومدى قوة التلاحم بين القيادة والشعب، مُشيدين بما تحقق خلال السنوات الماضية من إنجازات متتالية ومشاريع تنموية شاملة .

وقامت الجمعية بتقديم إهداء تذكاري لكل من الأمير عبدالله بن تركي بن عبدالعزيز، على رعايته الكريمة للحفل، ومؤسس فعاليات ذكرى البيعة علي الشاعر، للمشاركة بهذه الفعاليات التي تأتي من منطلق الانتماء للوطن ولتنمية روح الولاء للأطفال وتعليمهم الانتماء لوطنهم والعمل على نهضته ورفعته في ظل قيادته الكريمة وستكون لها آثار إيجابية على نفوس الأطفال.

ورفع منسوبو جمعية ساند أسمى آيات التهاني لخادم الحرمين الشريفين، بمناسبة ذكرى البيعة السابعة، آملين من الله -عزّ وجلّ- أن يحفظه، وولي عهده الأمين، ذخراً لوطننا الغالي، وأن يحفظ بلادنا من كل مكروهٍ تحت راية التوحيد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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