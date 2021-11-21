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"جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"

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"جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم" "جمعية ألزهايمر" تطلق مشروع "نرشدهم لنؤهلهم"
برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي لمقدمي الرعاية

تستعد الجمعية الخيرية لمرض ألزهايمر، لإطلاق مشروعها "نرشدهم لنؤهلهم"، وهو عبارة عن برنامج تأهيلي إرشادي معرفي سلوكي مكثّف يهدف إلى تحسين بعض استراتيجيات المواجهة وأثره في خفض الضغوط النفسية لدى مقدمي الرعاية.

وسيقام المشروع لمدة 3 أسابيع متتالية؛ ابتداءً من يوم الاثنين 17/ 4/ 1443هـ الموافق 22/ 11/ 2021م، وسيتضمن جلستين أسبوعيًّا (الاثنين والثلاثاء) من خلال جلسات بمبادرة وتعاون من أخصائية علم النفس الإرشادي مودة الخميس طالبة ماجستير خدمة اجتماعية بجامعة الملك سعود، وعدد من أخصائيات الجمعية السعودية الخيرية لمرض ألزهايمر، وبين مقدمي الرعاية عن طريق برنامج زوم.

ودعت الجمعيةُ الجميعَ إلى الاستفادة من حضور المشرع، والتسجيل حيث توجد شهادات حضور للبرنامج.

ويتم التسجيل في المشروع عبر الهاتف 0563876026.

ولمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل عبر الهاتف:

0114100112/ 0112143838

أو من خلال الموقع الإلكتروني alz.org.sa، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي @saudialzheimer.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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