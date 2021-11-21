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مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب يرتكز علي رؤية اقتصادية شاملة

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مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب يرتكز علي رؤية اقتصادية شاملة مي عاطف: برنامج قائمة الخطيب يرتكز علي رؤية اقتصادية شاملة

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أكدت مي عاطف المُرشحة لمنصب عضو مجلس إدارة النادي الأهلي تحت السن ضمن قائمة محمود الخطيب أن برنامج القائمة يرتكز علي رؤية اقتصادية شاملة هدفها تحويل النادي إلي كيان اقتصادي ضخم علي المستويين المحلي والعالمي، وهو ما يحقق طموحات وتطلعات اعضاء الجمعية العمومية ويلبي جميع احتياجاتهم.

وقالت مي عاطف أن لديها أفكار كثيرة وخارج الصندوق لخدمة أعضاء الجمعية العمومية للنادي خاصة فيما يتعلق بالمرأة وهذا ما تعمل القائمة علي تحقيقه وتحويله الي واقع خلال المرحلة المقبلة.

وأضافت مي عاطف : القائمة تمتلك برنامج انتخابي للسنوات الأربع المقبلة من أجل تقديم أفضل خدمة مُمكنة لأعضاء الجمعية العمومية .

وأوضحت أنها تطمح لخدمة أعضاء النادي خاصة فيما بتطوير الخدمات والمرأة والنشاط الرياضى بالإضافة إلى الجانب الانشائى بحكم تخصصها كمهندسة معمارية.

وعبرت مي عاطف عن ثقتها الكاملة في قدرة الجمعية العمومية للأهلي على الفرز والاختيار السليم من أجل الحفاظ علي استقرار النادي خاصة أن القائمة تمثل فريق واحد وتضم كفاءات كبيرة ومختلفة وهو ما يساعدها على تنفيذ برنامجها الإنتخابي.

وشددت مي عاطف على اهتمام قائمة الخطيب بالشباب في المرحلة المقبلة ضمن خطة الدولة لتعظيم دور الشباب والاستفادة من طاقاتهم باعتبارهم قادة للمستقبل.

وتضم قائمة الخطيب كل من : العامري فاروق نائباً وخالد مرتجي أميناً للصندوق ‏والعضوية ‏فوق السن: دكتور محمد ‏شوقي وطارق قنديل ومحمد الدماطي ومهند مجدي ومحمد ‏الغزاوي وحسام ‏غالي ومحمد سراج الدين ‏وفي العضوية تحت السن: محمد الجارحي ومي عاطف

المصرى اليوم

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